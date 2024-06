(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Erano anni che non si ricordava una parata ai via del Fori Imperiali con la pioggia: il maltempo ha colpito in questi giorni molte zone d’Italia non ha risparmiato la festa del 2 giugno, in particolare Toscana, Emilia Romagna e Puglia, con temporali, trombe marine e grandinate. In attesa che da metà della prossima settimana arrivino, secondo le previsioni, il caldo e un primo vero assaggio d’estate. In particolare, un forte temporale si è improvvisamente abbattuto su Pisa nel pomeriggio e ha fortemente rallentato l’operatività dell’aeroporto, provocando allagamenti e disagi anche all’interno dell’aerostazione nella galleria commerciale. Cinque voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali mentre alcune partenze hanno accumulato un paio d’ore di ritardo. Alcuni video sul web hanno mostrato forti infiltrazioni d’acqua all’interno della galleria provenienti dal tetto. In città è piovuto anche se con minore intensità. Allagamenti e ristagni d’acqua sulle strade si sono verificati in diverse zone senza però causare particolari disagi alla viabilità. Sempre in Toscana, una serie di trombe marine si è formata nel pomeriggio di fronte alla costa di Quercianella, a sud di Livorno. Il fenomeno, almeno tre trombe d’acqua che si sono formate al largo tra il faro di Vada e Quercianella, è rimasto visibile per qualche minuto anche da terra per poi scomparire tra la massa di nuvole. Maltempo anche in Emilia: l’ondata di maltempo che sta interessando questo pomeriggio il Modenese ha provocato danni e disagi soprattutto a Palagano, sull’Appennino, con la tracimazione di fossi. Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena e originario proprio di Palagano, sulla sua pagina Facebook segnala come Palagano questo pomeriggio sia stata colpita da "una bomba d’acqua, con grossi problemi su due vie comunali", ovvero "via Riolo via palazzo Pierotti". Braglia segnala anche "diversi smottamenti dai campi adiacenti. Stanno intervenendo i vigili del fuoco. Disagi anche a Savoniero dove hanno tracimato diversi fossi e canali. Da segnalare, infine, una intensa grandinata si è abbattuta poco fa nel Foggiano, in particolare nella zona di borgo Incoronata a circa 10 chilometri dal capoluogo e nel basso tavoliere, soprattutto nella zona di Ordona. La grandine ha ricoperto il manto stradale lungo il tratto della statale 16 in direzione Cerignola, provocando anche un tamponamento a catena in cui non si registrano feriti. Interessata dalla grandinata anche Borgo Mezzanone dove vivono numerosi migranti soprattutto in baracche di fortuna. Al lavoro i vigili del fuoco. Si registrano danni alle coltivazioni. (ANSA).