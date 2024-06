Davide Van De Sfroos ha ricordato con affetto Philipe Leroy. Un doveroso tributo all’attore francese, scomparso a 93 anni, che sul piccolo schermo interpretò il personaggio di Yanez nello sceneggiato televisivo “Sandokan”. “Ciao Yanez” ha scritto l’artista comasco sulle sue pagine social, accompagnando il messaggio con una bella foto di Leroy.

“Yanez” è stato il titolo della canzone che De Sfroos ha portato al Festival di Sanremo nel 2011. Brano che Davide aveva dedicato a suo padre, che nella vita amava ispirarsi proprio al personaggio televisivo salgariano. All’epoca, in una intervista, lo stesso Philippe Leroy – che dal 1962 viveva in Italia – aveva dato la sua “benedizione” al progetto del cantante comasco. “Una canzone dedicata a Yanez al Festival di Sanremo? Mi fa piacere, perché significa di aver lasciato la memoria di un passaggio sulla terra” aveva detto l’attore.

“La produzione di “Sandokan” è del 1974 ed è sicuramente per me un bel ricordo – aveva aggiunto Leroy – Non sono uno che si arrabbia se viene legato a un personaggio, anche se nella mia carriera ho girato ben 185 film. “Sandokan” fu una bella avventura, con cinque mesi passati in Malesia. Oggi opere così non ne vengono più realizzate, purtroppo. La citazione nella canzone di Sanremo mi fa piacere, anche se posso immaginare che il cantante abbia voluto principalmente dedicare un tributo a suo padre, più che a me. In generale posso dire che sono contento che quel personaggio possa comunque far venire un bel ricordo a qualcuno anche dopo tanti anni”.

L’ultimo saluto a Philippe Leroy, scomparso lo scorso 1° giugno, sarà mercoledì 5 giugno a Roma nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo.