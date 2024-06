Ufficiale il primo acquisto dell’estero del Como in vista del prossimo campionato di serie A. La società lariana ha ingaggiato lo slovacco Peter Kováčik, fino all’ultima stagione in forza allo Železiarne Podbrezová, la squadra in cui il difensore è cresciuto e dove ha mosso i primi passi fin dal vivaio. Nell’ultima stagione Kováčik (classe 2001) è stato tra i migliori giocatori della serie A slovacca: per lui sei gol e dieci assist. Ha trascorso 2842 minuti in campo, diventando il giocatore più impegnato della sua squadra. squadra di qualità e partecipante alla Serie A è un’ottima notizia anche per il nostro club, che è da tempo tra i marchi più seguiti nel mercato dei trasferimenti e dimostra un lavoro di qualità con i giovani.

“Sono estremamente felice per questo trasferimento – ha spiegato Peter Kováčik – Quando ho saputo che nel club lavora una personalità come Cesc Fabregas, è stata per me una sensazione incredibile. Gli appassionati di calcio sanno che tipo di giocatore era e cosa ha ottenuto. Non vedo l’ora di lavorare con lui e con l’intero club”.

Miroslav Poliaček, direttore generale del club sul sito ufficiale della società ha detto: “È una cosa importante per Podbrezová e per tutto il calcio slovacco. Un giocatore di un piccolo club slovacco, che non è uno dei top club del Paese, arriva in Italia e direttamente in aerie A. Peter è un figlio adottivo del club, il che rende il tutto ancora più bello. Non sarà facile per noi rimpiazzarlo, ma è proprio per questo che facciamo calcio, per aiutare giocatori come lui ad arrivare al grande calcio. Siamo lieti di essere stati in grado di svolgere un lavoro tale da dare a un club una possibilità nel calcio davvero importante. Credo che non sarà l’ultimo giocatore della Podbrezova a muoversi in questo modo. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto”.