L’8 e il 9 giugno 511.672 comaschi sono chiamati al voto per rinnovare il Parlamento europeo. Le urne saranno aperte sabato dal pomeriggio, dalle 15 alle 23, e domenica per tutta la giornata, dalle 7 alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Sono 551 le sezioni in provincia di Como.

In totale gli italiani dovranno eleggere 76 membri del Parlamento europeo. La Penisola è divisa in cinque circoscrizioni. I comaschi voteranno per la circoscrizione elettorale dell’Italia Nord occidentale, che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La scheda per questa circoscrizione sarà di colore grigio e gli eurodeputati eletti saranno 20.

Su ogni scheda sono raffigurati i 12 simboli delle liste. Basterà barrare il simbolo della lista scelta e in aggiunta ogni elettore potrà esprimere fino a tre preferenze per i candidati di quella lista rispettando l’equilibrio di genere, ossia votando, nel caso di indicazione di due o tre nomi, candidati di sesso diverso. In caso di mancato rispetto di questa regola, verrà considerata valida soltanto la prima preferenza espressa e le altre verranno annullate. Basterà scrivere vicino al simbolo della lista il cognome oppure il nome e cognome del candidato o dei candidati scelti. Quelli che otterranno il maggior numero di preferenze saranno eletti al Parlamento europeo, indipendentemente dalla loro posizione nella lista del partito. Per l’elezione dei membri a Bruxelles, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione europea possono scegliere di votare nel Paese di residenza nel rispetto di determinate condizioni.