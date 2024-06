“L’Hospice di Como non chiuderà”. A confermare le prime rassicurazioni arrivate ieri dall’Asst Lariana è la Regione Lombardia attraverso le dichiarazioni dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Nelle scorse ore è emerso, infatti, che per l’Hospice San Martino, struttura sociosanitaria di cure palliative, la strada sembrava segnata e la chiusura imminente. Gli attuali gestori – il Consorzio Asp di Milano – avevano ammesso le difficoltà a proseguire le attività per una serie di difficoltà gestionali a livello economico e operativo.

Dopo l’appello dei gestori e dopo le preoccupazioni manifestate sul futuro della struttura, che accoglie i malati terminali offre supporto e accompagnamento a loro e alle loro famiglie, sono arrivate le prime risposte. “La nostra priorità sono i pazienti, pertanto, rassicuriamo i cittadini che sono al vaglio le misure necessarie per assicurare il servizio” hanno dichiarato ieri i direttori generali di ATS Insubria e ASST Lariana. “ASST Lariana ha comunicato ad ATS Insubria la disponibilità alla ripresa dell’immobile e alla relativa gestione del servizio nonché, con le procedure adeguate, a prendere in carico il personale” dichiara il direttore Luca Stucchi.

A queste dichiarazioni hanno fatto seguito quelle arrivate da Palazzo Lombardia.

L’assessore Bertolaso: “E’ tutto sotto controllo”

“Si è parlato in questi giorni di uno stop dell’attività’ di questa realtà a giugno e del rischio che una parte importante del territorio potesse quindi ritrovarsi completamente priva della componente di cure palliative – ha detto Bertolaso – Questo non succederà: ho parlato con i colleghi interessati alla vicenda e posso assicurare che ‘è tutto sotto controllo’, ASST Lariana e ATS Insubria hanno già in gestione il problema e trovato una soluzione che prevede la presa in carico diretta della struttura da parte di ASST Lariana”. All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, peraltro, fa già capo l’immobile.



“Questa è la dimostrazione – ha concluso l’assessore – dell’organizzazione di una rete lombarda che – ammette – pur sempre migliorabile, è in grado di dare delle risposte a tutti i nostri cittadini”. Parole ulteriormente confermate dal collega di giunta, l’assessore comasco Alessandro Fermi: “Ats e Asst hanno saputo trovare di concerto una soluzione praticabile e anche rapida”.

“In poche ore sono arrivati riscontri importanti a cui fanno seguito ora le prime riunioni – ha commentato il direttore di struttura dell’Hospice San Martino, Cristian Belloli – avremo già un incontro domani con l’Asst per definire i tempi e le modalità del passaggio. Questo – aggiunge – è importante per i pazienti, per il personale e, più in generale, per il ruolo e il valore di questa struttura. Tutti gli attori coinvolti – conclude – si stanno muovendo con senso di responsabilità, a loro va il nostro grazie”.

