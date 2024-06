Niente auto da e per Bellagio. Non via traghetto, almeno. Il pontile traghetti di Bellagio resterà chiuso dall’11 al 21 giugno per lavori sulle colonne. Dopo l’annuncio arrivato nei giorni scorsi sulla chiusura del pontile, nelle scorse ore intanto si è svolto a Villa Saporiti, sede della Provincia di Como, l’incontro per decidere le soluzioni da adottare durante il periodo di chiusura dello scalo in piena stagione turistica.

Al vertice, presieduto dal Presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca hanno preso parte i rappresentanti di Navigazione Laghi con il Gestore Governativo Pietro Marrapodi, il direttore di esercizio Nicola Oteri, i sindaci dei comuni di Bellagio, Griante e Tremezzina insieme all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e ad Asf Autolinee.

“L’intervento – fanno sapere dalla Provincia di Como – prevede la sostituzione dei pali di ormeggio al pontile. Sostituzione – si legge ancora nella nota della provincia – necessaria a causa di un cedimento strutturale imprevisto ed imprevedibile”.

Per tentare quindi di limitare i disagi a viaggiatori e pendolari sono state individuate diverse azioni: parcheggi gratuiti messi a disposizione dai comuni di Griante e Bellagio. Sarà la Navigazione a distribuire i tagliandi dei parcheggi gratuiti nelle biglietterie che si trovano nei due comuni. Agevolazioni inoltre per gli abbonati che potranno usufruire, con lo stesso titolo di viaggio, dei servizi battello e rapido. Previsto anche uno sconto sull’acquisto del successivo abbonamento, entro dicembre 2024. Necessaria anche un rimodulazione delle corse tra Bellagio-Cadenabbia e Varenna-Bellagio. Infine per dieci giorni – tempo in cui sono previsti i lavori al pontile – verrà sospesa la vendita di tutti i titoli di viaggio venduti da Trenord.