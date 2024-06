Ubriaco, prima ha aggredito la moglie in strada, a Ponte Chiasso, poi ha picchiato anche i poliziotti intervenuti per fermarlo, rompendo il polso a un agente. E’ stato arrestato per lesioni gravi un tunisino residente in Svizzera, fermato ieri in piazzale Anna Frank.

Gli agenti della volante della questura di Como sono intervenuti per la segnalazione di un uomo che aveva aggredito una donna. Arrivati a Ponte Chiasso hanno individuato la coppia, marito e moglie. L’uomo è apparso visibilmente ubriaco. Appena gli agenti si sono avvicinati ha cercato di scappare. E’ stato subito raggiunto e ha aggredito i poliziotti, colpendoli con calci e pugni. Immobilizzato e fatto salire sull’auto della polizia, ha continuato ad inveire e ha colpito con la testa i finestrini della vettura.

E’ stato arrestato per le lesioni all’agente e denunciato perché irregolare in Italia. Sanzionato infine per ubriachezza molesta. Il poliziotto ferito è stato portato al Sant’Anna e ha una prognosi di 30 giorni per la frattura del polso e dello scafoide.