Debutto amaro in gara 1 della finale playoff per la Pallacanestro Cantù che sfiora una rimonta clamorosa, ma nel quarto atto paga lo sforzo nella rincorsa a una Trieste scappata già nel primo parziale. Partita chiusa 65-72 e avversari che si portano sull’1-0.

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la prima partita della serie è già proiettato al prossimo match..

“Faccio i complimenti a Trieste che è venuta sul nostro campo a vincere. Abbiamo approcciato in maniera difficoltosa la gara dal punto di vista difensivo e dell’attenzione ad alcune cose dei nostri avversari che conoscevamo – ha detto -. Ci sono scappati via sempre e hanno giocato con il loro ritmo, se questo accade sono difficili da contenere. Lo sapevamo e l’avevano già dimostrato in campionato e nei playoff. L’inizio è stato decisivo perché poi abbiamo offerto un ottimo secondo tempo difensivo, in cui loro hanno segnato 26 punti, ma non è bastato.

Siamo stati però contratti offensivamente e abbiamo tirato molto male. Alla fine, siamo riusciti ad avvicinarci, avendo anche dei pallone per provare ad aprire la forbice a nostro favore ma in quel momento abbiamo sbagliato un paio di tiri aperti e fatto alcune perse sanguinose ai fini del risultato. Siamo 1-0 per loro – conclude – adesso torniamo in palestra e riguarderemo la partita con i ragazzi. Torniamo per Gara 2 sapendo che deve essere nostra”.

Si torna sul parquet di Desio domani alle 21.