Due furti nei supermercati comaschi. Due persone denunciate dalla Polizia.

Il primo furto in un supermercato di via Magenta intorno alle 11.30. La sicurezza del negozio ha fermato un 31enne ghanese, irregolare e già noto alle forze dell’ordine. Nello zaino dell’uomo sarebbe stata trovata merce rubata per il valore di pochi euro. La refurtiva è stata riconsegnata al supermercato mentre il 31enne è stato denunciato per furto aggravato e per l’inosservanza ad un Ordine del Questore a lasciare il territorio.

Il secondo intervento della Polizia in un supermercato di Tavernola. Un dipendente, un 47enne italiano, sarebbe stato sorpreso mentre caricava nella sua auto una scatola con cibo e detersivi non pagati per un valore totale di 50 euro. L’uomo è stato denunciato per furto.

Nella notte appena passata, anche un intervento della Polizia in via Anzani dopo una segnalazione di un dipendente dei servizi di sicurezza. Un 18enne di origini algerine residente a Como è stato notato mentre si aggirava tra le auto in sosta con fare sospetto. Controllato dagli agenti, è stato denunciato per non aver osservato l’obbligo di permanenza nella sua abitazione impostogli dal Tribunale del Riesame di Milano.