La febbre del tennis invade anche Como. Solo pochi giorni fa l’incoronazione a numero uno al mondo di Jannick Sinner e tra pochi giorni l’avvio in città dell’edizione 2024 del Super Next Gen Italia, il principale torneo giovanile nazionale osservato dalla Federtennis che mette in campo le giovani promesse d’Italia delle categorie under 16 e under 18.

L’evento inizierà sabato 8 giugno. A presentarlo al Tennis Como Chiara Sioli, presidente del circolo, Walter Schmidinger, delegato della Federtennis e Paolo Carobbio, direttore del circolo. 7 i campi coinvolti per il torneo tra Villa Olmo e il Tennis Center di Tavernola, 286 le partite che verranno disputate. 288 gli iscritti alla tappa del Tennis Como.

“Inizieremo alle 9 di sabato mattina per concludere alle 21 della sera e così ogni giorno almeno nei primi turni – ha detto Carobbio – Nella lista di iscritti ci sono tutti i livelli, dalla Quarta categoria alla Seconda. Chi parte dai primi turni per arrivare in finale dovrebbe giocare 14 partite. Questo rende l’idea dell’ampiezza del tabellone. Sarà un evento molto interessante per gli amanti del tennis”.

I tornei saranno osservati dal settore tecnico della Federtennis. Le partite si disputeranno per tutta la settimana. Le finali poi sono previste per domenica 16 giugno. Attese al maxi tornero al Tennis Como almeno un migliaio di persone tra accompagnatori, genitori, maestri e giocatori.