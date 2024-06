Era stato arrestato tre mesi fa per l’incendio appiccato in un box di un complesso residenziale in via Venturino a Breccia. Scarcerato pochi giorni fa per scontare i domiciliari a Cologno Monzese, si è fatto trovare di nuovo in via Venturino dove è stato riconosciuto dai condomini che hanno chiamato la polizia.

Ieri mattina una pattuglia delle Volanti è intervenuta dopo la richiesta d’aiuto di alcuni residenti che avevano, appunto, riconosciuto la persona che, lo scorso mese di marzo, aveva appiccato un incendio nei box dello stabile causando panico e conseguenti soccorsi in piena notte, ed era stato arrestato.

Dagli accertamenti svolti poi in questura è emerso che l’uomo, 42enne di origini marocchine, era stato scarcerato dal Bassone il 4 giugno. Era stato però sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che doveva scontare nella sua residenza di Cologno Monzese.

Facendosi trovare in via Venturino, è stato nuovamente arrestato per evasione.