Una segnalazione che arriva da via Risorgimento e via Nicolodi a Breccia, quartiere di Como. L’area verde davanti alla scuola elementare ormai da giorni presenta piante sradicate e grossi rami spezzati e non rimossi. Gli alberi probabilmente sono stati tagliati o si sono spezzati in seguito al maltempo delle scorse settimane. E’ stato posto del nastro bianco e rosso per cercare di contenere il materiale accatastato. Il tutto – come detto – a due passi da una scuola elementare e da una materna e alle spalle di una fermata del bus. Dal comune di Como fanno sapere che il tema è noto ed è stato preso in carico. Appena possibile si interverrà.