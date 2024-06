Lavori in via Pannilani per la riparazione di perdite d’acqua. Il cantiere, avviato a fine maggio, è stato prorogato fino al 21 giugno. La via resterà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra i civici 2-4 e l’intersezione con via Statale per Lecco.

Il cantiere è stato aperto per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta dell’acquedotto avviati dall’azienda LeReti. L’ingresso a via Pannilani è possibile solo da via Rienza. La chiusura della strada comporterà inevitabilmente disagi alla circolazione nella zona, dove già il traffico è abitualmente intenso.