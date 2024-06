Porta Torre resterà con le transenne almeno per un altro anno, e precisamente fino alla primavera del 2025. A far slittare i lavori di restauro e manutenzione il maltempo che si è abbattuto sul territorio negli ultimi mesi senza concedere tregue. E’ questa la motivazione che arriva dal Comune di Como dopo gli annunci che indicavano come data per eliminare una volta per tutte le transenne da Porta Torre la primavera di quest’anno. Così però – come detto – non è stato e uno degli ingressi principali del centro storico di Como resterà dunque ancora chiuso per ancora molti mesi.

L’ingresso è vietato dall’aprile del 2022 quando dalla cima della torre un sasso si è staccato per fortuna senza ferire nessuno. Il risultato: l’area sotto alla porta d’ingresso della città è stata transennata per ragioni di sicurezza.

Intanto – fanno sapere ancora da Palazzo Cernezzi – sarebbe pronto il piano di manutenzione per mettere in sicurezza la torre. Sia per Torre San Vitale che per Porta Torre l’amministrazione cittadina, dopo una serie di incontri con la Soprintendenza, sta studiando la realizzazione di “linee guida”, strumenti necessari per operare in sicurezza ad alta quota. Le risorse previste nel bilancio comunale ammontano a oltre 220mila euro. Inoltre gli interventi alle torri per le verifiche di sicurezza e manutenzione partiranno a settembre.

La giunta comasca ha predisposto nei mesi scorsi un piano di manutenzione per pulire torri e mura cittadine da piante e arbusti che possono provocare la caduta di massi. Si tratta di un piano di gestione pluriennale per la manutenzione ordinaria di torri e mura, con controlli ogni 12-18 mesi. L’obiettivo – come detto – è mettere in sicurezza le fortificazioni cittadine, attraverso interventi mirati di controllo come l’eliminazione della vegetazione. Infine per quanto riguarda Torre Gattoni verrà sostituita la rete con una nuova recinzione più alta.