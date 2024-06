Incidente nel pomeriggio a Brienno sulla statale Regina, poco prima delle 15, un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente l’uomo alla guida non ha riportato ferite serie. E’ stato medicato sul posto. Intervenuta la polizia per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Dal 15 giugno torna la polizia stradale sulla Regina

E sulla statale Regina dal 15 giugno arriverà il supporto degli agenti della polizia stradale di Como. Sarà attivato il posto di polizia estivo in vigore fino al 15 ottobre. L’ufficio sarà all’interno della sede della polizia locale di Tremezzina, a Ossuccio. L’attenzione delle pattuglie è rivolta in particolare alla prevenzione degli incidenti stradali e dei comportamenti pericolosi che possano mettere a rischio l’incolumità di residenti e turisti. Dato l’elevato numero di mezzi in circolazione sulla trafficata arteria del lago. La stradale lavora in collaborazione con le polizie locali e le altre forze di polizia presenti sul territorio.