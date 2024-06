“Polemiche enormi, ma mi sembra che siano tutti sani e salvi”. Così il sindaco Alessandro Rapinese è intervenuto in diretta su Etv sulla rivoluzione della sosta introdotta nei mesi scorsi. Come ultimo atto, a maggio sono diventati a pagamento 167 parcheggi, la maggior parte dei quali tra viale Innocenzo XI e via Regina Teodolinda. E ora si attendono gli sconti per i residenti annunciati dallo stesso sindaco. Non ci sono ancora tempi certi per l’introduzione delle agevolazioni, ma sicuramente non avverrà entro l’estate.