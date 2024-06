Le segnalazioni dei cittadini di attività illecite nella zona boschiva ad Alzate e Novedrate sono sfociate in un controllo straordinario dei carabinieri e nell’arresto di due marocchini di 19 e 25 anni, irregolari, accusati di spaccio. I militari dell’Arma di Cantù, in collaborazione con lo squadrone cacciatori Calabria, sono intervenuti ieri con una massiccia operazione di controllo. I due marocchini sono stati sorpresi in un bivacco in un’area boschiva ad Alzate, mentre vendevano dosi di droga. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 16 grammi di hashish, 32 di eroina, 32 di cocaina, un bilancino di precisione e 335 euro in contanti. Sono stati arrestati e portati in carcere al Bassone.

Un arresto per spaccio anche a Mariano Comense. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di un 37enne condannato a 6 anni di reclusione.

A Lomazzo, eseguito un ordine di carcerazione del tribunale di Trieste per un 55enne condannato a 6 anni per spaccio.