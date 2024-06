Viabilità e cantieri in città. Il sindaco di Como Alessandro Rapinese, in diretta su Etv, è tornato a parlare dei lavori annunciati per l’estate in via Borgovico e ha prospettato per la prossima settimana la chiusura totale di via Pannilani, dove sono in corso lavori per la riparazione di perdite d’acqua.

“Il cantiere è stato prorogato – ha spiegato il sindaco – è c’è la possibilità che da lunedì chiuda completamente la strada in entrambi i sensi di marcia per almeno due settimane. E’ possibile che ceda l’asfalto, mettendo a rischio la fornitura d’acqua anche su Camnago Volta. Comunicheremo ufficialmente la chiusura nelle prossime ore. Evitate la via Pannilani lunedì mattina – ha detto Rapinese rivolgendosi ai cittadini – e informatevi attraverso i canali social della polizia locale e i canali di comunicazione”.

Il sindaco ha poi annunciato che lunedì è in programma un’altra riunione su via Borgovico, dove sono previsti interventi per il rifacimento della rete dell’acquedotto. “I lavori vanno fatti – ha detto – L’idea è di programmarli tra luglio e agosto. Ci stiamo relazionando con gli altri enti, vogliamo fare una cosa fatta bene. La via Borgovico nuova ha impatto su tutta la città. – ha spiegato Rapinese – I tecnici comunali stanno cercando la miglior soluzione, la comunicheremo, ma è certo che se tutti noi iniziassimo già a capire che la Borgovico chiusa in luglio e agosto è un problema, potremmo organizzarci. Quello che crea il caos è la quantità di veicoli, e in quel periodo ce ne sono meno che durante l’anno scolastico ma ce ne sono. Stiamo cercando soluzioni, stiamo ascoltando tutti i consigli, ma quando partiamo partiamo, quindi visto che so che gli scenari, per quanto saremo bravi, non me li aspetto apocalittici ma quasi, iniziamo a dircelo prima. So che ci sarà un problema, – ha concluso il sindaco – faremo di tutto per lenirlo, ma adesso la responsabilità è di tutti”.