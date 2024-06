E’ stato ritrovato vivo e sembrerebbe in buone condizioni Albert Renè Corbeel, il turista belga di 81 anni scomparso dal centro di Torno mercoledì sera. L’uomo è stato ritrovato da un distaccamento di volontari della Protezione civile questa mattina in un sentiero di una zona boschiva davanti a Villa Pliniana, a Torno, dunque nella stessa località in cui si erano perse le sue tracce. Secondo le prime informazioni l’uomo è stato ritrovato cosciente. Sul posto i soccorritori del 118 per verificare le sue condizioni. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna.

Le ricerche proseguivano da mercoledì sera via terra e via lago, con droni, gommoni e unità cinofile. Più di 50 le persone impegnate. Le ultime immagini di una telecamera comunale lo avevano ripreso in piazza Caronti, mentre si incamminava verso via Piave, una stradina di qualche centinaia di metri che sbocca sulla statale Lariana. Secondo le prime informazioni, la zona in cui è stato ritrovato si trova in linea d’aria a circa 200 metri dalla strada.