Secondo mandato a Mariano Comense per il sindaco uscente Giovanni Alberti, riconfermato alla guida del Comune. Sostenuto in modo compatto dal centrodestra, Alberti ha conquistato il secondo mandato quasi con un plebiscito, ottenendo il 63,1% delle preferenze, mentre lo sfidante Stefano Poltronieri si è fermato al 36,9%. “Questo risultato – afferma Alberti – è una grande gioia ma è soprattutto una grande responsabilità. I cittadini hanno voluto premiare il lavoro fatto in questi cinque anni”.

Una vittoria che dimostra l’importanza di un centrodestra unito, come quello che ha guidato per gli scorsi cinque anni Mariano Comense. “Ma è anche un grande successo per la nostra lista civica – ha sottolineato Alberti – che ha preso oltre il 7%”.

Ora il prossimo passo è creare la giunta e la squadra di governo, sui cui si sta già lavorando. Alberti ancora non si sbilancia sui nomi, ma assicura che ci saranno diverse riconferme ma anche alcune new entry. Intanto il sindaco sta già pensando a quali saranno i prossimi impegni per Mariano e i suoi cittadini: “Non c’è una sola priorità. Lavoreremo su verde, edilizia scolastica, sulla biblioteca e sulla sistemazione del centro sportivo. Ci sono tanti cantieri aperti”. “Insomma, avanti con il cambiamento com’è il nostro motto” ha concluso Alberti.