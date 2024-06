Dopo il caffè doppio vista lago a 10 euro e il toast diviso in due con sovrapprezzo in Alto Lario a Como il dibattito sui prezzi definiti “turistici” è più aperto che mai. E a farlo diventare rovente in queste ore è stato il consigliere regionale comasco di Forza Italia, Sergio Gaddi, dopo essere entrato stamattina in un bar in città ha pubblicato questo post sui social.

“Prezzo legittimo e ben indicato” sottolinea Gaddi che ha però deciso di non acquistare la brioches e ha poi scritto “piuttosto ne do il doppio alla prima persona bisognosa incontrata per strada”.

Ma il consigliere con il suo post ha semplicemente ribadito un concetto ormai ben chiaro a numerosi comaschi che ormai considerano un lusso anche un semplice cono gelato.

Per dovere di cronaca c’è anche chi lavora nel settore, conosce le brioche in questione e fa un’analisi diversa dei flussi turistici e dei prezzi applicati. “Mi porti lo scontrino, da noi costa un euro e 70 centesimi” dice un esercente incontrato per strada.