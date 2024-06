Finale playoff per la serie A, stasera la Pallacanestro Cantù torna in campo in gara 4. Con una prova determinata i brianzoli hanno espugnato (per 73-74) il palazzetto di Trieste nel terzo match, rimanendo così in gioco per la promozione. Ora il punteggio è di 2-1 per i giuliani, che avevano conquistato le prime partite, disputate a Desio. La quarta sfida è in programma stasera alle 21, ancora a Trieste.

Dopo aver perso in casa i primi due incontri, i canturini hanno mostrato una importante e decisiva forza di reazione. Un atteggiamento che servirà anche stasera, per ottenere un nuovo successo e andare così alla “bella”, in programma – eventualmente – sabato 15 giugno alle 21, di nuovo a Desio.

Un finale di stagione in cui Cantù dovrà fare a meno di Riccardo Moraschini, uscito per un brutto infortunio ad un ginocchio dopo uno scontro con il triestino Eddy Brooks. Il giocatore non è recuperabile nel breve periodo.