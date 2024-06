Momenti di commozione per Arianna Errigo al Quirinale alla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La schermitrice cresciuta nella Comense – che in Francia sarà portabandiera con Gianmarco Tamberi – nel suo discorso si è fermata in lacrime nel momento in cui ha parlato dei suoi gemelli, nati nel 2023 e ha ricordato le tante difficoltà che ha dovuto superare e le persone che l’hanno supportata.

Per lei parole di stima sono arrivate proprio dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Vorrei dire ad Arianna Errigo, che desidero farle i complimenti – in aggiunta ai tanti che sovente ha ricevuto – per i numerosi successi che ha conseguito, individuali e collettivi con le sue colleghe di scherma, per questa capacità eccellente di far fronte a due impegni diversi, quello di mamma e quello di campionessa. È una dimostrazione straordinaria”.

“Io non faccio previsioni per Parigi” ha aggiunto il presidente Mattarella. “Sono certo di una cosa: che impiegherete tutto il vostro impegno, nella solidarietà tra di voi – che è evidente ed è un valore di grande importanza per la serenità dell’impegno – nella lealtà sportiva, nel rispetto nei confronti dei competitori, dei cosiddetti avversari, che poi sono competitori che contribuiscono alla volontà di superare i propri limiti, di raggiungere sempre nuovi traguardi. Farete tutto questo – ripeto – con lealtà, solidarietà, con il rispetto degli altri: questa sarà la vostra prima vittoria, anche la nostra prima vittoria”.