Maxi sequestro di droga in provincia di Como: i carabinieri hanno sequestrato 43 chilogrammi di marijuana. La droga era stata nascosta in un deposito tra scatole di pasta e suddivisa in confezioni da 1 chilo sottovuoto e 111 grammi di hashish suddivisi in due panetti. Sono in corso le indagini dei militari per risalire all’organizzazione criminale che stava per commercializzare lo stupefacente per un valore di circa 260mila euro.

Durante i controlli di contrasto allo spaccio dei carabinieri della Compagnia di Cantù e degli “Squadroni Carabinieri Cacciatori”, vicino a via Pertini ad Alzate Brianza, i militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba hanno controllato un 21enne. Ad insospettirli il comportamento del giovane. I militari hanno deciso di perquisire l’abitazione del 21enne dove hanno trovato 12 grammi di hashish e 58 grammi di marijuana. Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Infine – nelle scorse ore – su segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri in collaborazione con lo Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria, e con l’elicottero del 2° N.E.C. (Nucleo Elicotteri Carabinieri) di Orio al Serio, hanno controllato una vasta area boschiva nel Comune di Fino Mornasco, vicino via Marconi – Frazione Socco – Località “Mondello”, dove hanno trovato un 39enne – già noto alle forze dell’ordine – mentre insieme ad altri due spacciatori, stavano cedendo dello stupefacente ad un acquirente. L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 0,8 grammi di cocaina e 0,4 grammi di eroina e denunciato in stato di libertà per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Controllato anche un 50enne, anch’esso già noto alle forze dell’ordine – trovato in possesso di 1,6 grammi di eroina e segnalato all’Autorità Prefettizia.