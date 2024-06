Treni e disagi, un binomio che si ripete se quotidianamente, quasi. Anche oggi un’altra mattinata di disagi per i pendolari comaschi diretti a Milano o in Svizzera. In ritardo il treno 25510 (da MILANO CENTRALE 08:43 – CHIASSO 09:29) a causa di “lavori di manutenzione all’infrastruttura, che il gestore della rete ferroviaria sta svolgendo lungo la linea, che impongono una velocità ridotta”, è il messaggio che si legge sul sito di Trenord. Ritardi anche per una altro convoglio, sempre della stessa tratta che collega Chiasso – Como – Milano – Rho, a causa “della sosta prolungata di un altro treno della linea”.

Intanto è iniziata un’altra estate calda per i pendolari della Como-Lecco che fino all’inizio di settembre saranno costretti a sostituire il treno con i bus. Dalla scorsa domenica – 9 giugno – e fino a domenica 8 settembre, per consentire lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Albate e Molteno, il servizio della linea sarà sospeso, aveva avvisato nei giorni scorsi è Trenord. “Le corse sono state sostituite con autobus tra Molteno e Como Camerlata”, inoltre per spostarsi tra Molteno e Lecco i viaggiatori utilizzano i bus sostitutivi per la linea S7 Milano-Molteno-Como. Il collegamento tra Como Camerlata e Como San Giovanni resta invece garantito dai treni della linea S11 Rho-Milano-Como San Giovanni-Chiasso.

Inoltre per domenica 16 giugno è stato proclamato uno sciopero dai sindacati UilTrasporti e Orsa che potrà avere ripercussioni sul servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Circolazione a rischio dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17.

Non sono previste fasce di garanzia perché lo sciopero si svolge in una giornata festiva. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express.