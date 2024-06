Frana a Civiglio, i privati hanno iniziato con la pulizia dell’area interessata in attesa della seconda relazione del geologo, ma i tempi per la riapertura del tratto di via dei Patrioti compreso tra via alla Grotta e piazzale Quinto Alpini non saranno brevi. Così il Comune di Como ha previsto un servizio di trasporto dei cittadini di Civiglio che si trovano impossibilitati a raggiungere le strutture ospedaliere per esigenze di natura socio-sanitaria, con la collaborazione di Auser Basso Lario.

Per prenotare il servizio è necessario chiamare il numero 345 779 5225 il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11. Il numero sarà attivo per tutta la durata degli interventi di messa in sicurezza della strada.