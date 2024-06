Frana a Civiglio e residenti sul piede di guerra. Da un mese esatto – era lo scorso 15 maggio quando si è verificato lo smottamento a causa delle abbondanti precipitazioni – i cittadini della frazione di Como fanno i conti con i disagi alla viabilità causati dalla frana. Tempi di percorrenza che si sono inevitabilmente allungati e poi l’incognita sulla riapertura del tratto di via dei Patrioti compreso tra via alla Grotta e piazzale Quinto Alpini. Tempi, almeno secondo quanto riferito dall’amministrazione comasca, tutt’altro che brevi.

I residenti intanto annunciano di portare la protesta in consiglio comunale. “Il sindaco non ha dato risposta alla nostra richiesta di incontro, quindi, ci troveremo a fare presenza di protesta in consiglio comunale lunedì 17 alle 19”, è il messaggio che arriva dai residenti di Civiglio. “Il comune deve muoversi in tempi più rapidi – continuano di cittadini della frazione comasca – Non è possibile trascorrere l’estate mettendo in difficoltà attività commerciali e residenti che devono spostarsi. Vogliamo tempi certi sulla riapertura della strada”.

Intanto nelle scorse ore i privati, proprietari del terreno dove si è verificato lo smottamento, hanno iniziato con la pulizia dell’area interessata in attesa della seconda relazione del geologo. Inoltre, il Comune di Como ha previsto un servizio di trasporto dei cittadini di Civiglio che si trovano impossibilitati a raggiungere le strutture ospedaliere per esigenze di natura socio-sanitaria, con la collaborazione di Auser Basso Lario.

Per prenotare il servizio è necessario chiamare il numero 345 779 5225 il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11. Il numero sarà attivo per tutta la durata degli interventi di messa in sicurezza della strada.