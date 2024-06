Il tema sarà l’uomo e l’umanità. Lo si capisce chiaramente il titolo della stagione 2024-2025 del Teatro Sociale di Como: Humanity. “Dopo tre anni dedicati allo spazio fisico del nostro mondo, cioè acqua, terra e spazio – spiega Barbara Minghetti, direttrice della programmazione, durante la conferenza di presentazione – adesso ci dedichiamo a chi abita il mondo”. “Sarà una stagione molto articolata – aggiunge Minghetti – con molte tematiche dedicate alle fragilità dell’uomo, alla diversità, alla sostenibilità sociale e all’ospitalità di culture diverse”.

La foto di copertina della stagione del Teatro Sociale è di Gin Angri

Nella programmazione oltre 85 spettacoli con artisti dal mondo

Più di 85 gli spettacoli in programma, diversi anche fuori dalle mura del teatro. Spazio a prosa, opera, danza e musica: una programmazione, quella della prossima stagione del Teatro Sociale, che risponde a tutti i palati. Ospiti compagnie e autori italiani e internazionali provenienti da varie parti del mondo che porteranno a Como la musica e l’arte del proprio paese. “È una stagione che deve incuriosire – afferma Minghetti – in programma la performance di Fernando Anuang’a, ballerino keniota. Sul palco del Sociale anche la Jakarta Concert Orchestra, una delle orchestre professionali più prestigiose dell’Indonesia”. E poi ci saranno spettacoli che parlano della diversità di genere, della fragilità o dell’invecchiamento attivo. E anche concerti e performance di beneficenza. In programma anche uno spettacolo di Otello Circus, compagnia che lavora con persone con disabilità. Per la danza il Вalletto dell’Opera Nazionale dell’Ucraina metterà in scena Giselle. Non mancherà l’opera, che inaugurerà la stagione con La bohème di Puccini.

Testimonial della stagione: Lella Costa

La testimonial di questa stagione sarà Lella Costa, che in una serata gratuita aperta alla città racconterà le sue riflessioni sull’umanità, tema della stagione. Tra le novità, anche la presenza di Nello Scavo, reporter di guerra, che presenterà il suo nuovo libro inchiesta. Questa sarà l’occasione per Como di diventare per la prima volta satellite di BookCity Milano, manifestazione per promuovere il mondo del libro e della lettura.

Previste mostre e abbonamenti speciali per i più giovani

A introdurre la stagione a settembre la mostra “Human Touch” nel foyer del Teatro. Si tratta dell’esposizione fotografica di Gin Angri, da cui è stata scelta anche l’immagine di copertina della stagione Humanity. Oltre agli abbonamenti dinamici per poter godere di spettacoli di diverso genere, anche abbonamenti riservati ai giovani e agli under 30.

“Siate curiosi” è l’invito dal Teatro Sociale.