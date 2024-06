Navigazione Lago di Como: corsie preferenziali per i residenti che utilizzano il traghetto per spostarsi per il tragitto casa-lavoro. E’ l’ipotesi a cui sta lavorando l’amministrazione comunale e la Navigazione Laghi. Da tempo – a fronte di un turismo con numeri sempre maggiori – i cittadini che abitano sul lago e devono arrivare in città, e viceversa, chiedono una corsia preferenziale, per evitare Le lunghe code di turisti che puntualmente, in vista della bella stagione, si formano.

“Stiamo cercando di trovare una soluzione – ha spiegato il sindaco di Como Alessandro Rapinese – Abbiamo aperto con la Navigazione un dialogo proprio su questo tema”. Poi il primo cittadino sottolinea: “Le code le abbiamo oramai dappertutto, ma è opportuno trovare una soluzione che possa far coesistere le esigenze dei residenti e quelle dei turisti che arrivano in città”.

Code alla biglietteria della navigazione, così come avviene alla funicolare che collega il capoluogo lariano con Brunate. Il meteo instabile di questa primavera comasca non ha infatti frenato l’arrivo di turisti. Visitatori che si fermano per qualche giorno sul Lario ma anche molti che arrivano per la classica gita fuori porta di una giornata. Le lunghe code immortalate nelle scorse ore alla biglietteria della Navigazione e in piazza Matteotti da dove partono anche i bus che portano a Menaggio e a Bellagio ne sono la dimostrazione. Immagini che ripropongono anche per questa stagione gli annosi problemi. Le difficoltà legate agli spostamenti per i turisti ma soprattutto quelle di chi vive e lavora sul territorio. Chi deve muoversi per raggiungere casa o i luoghi di lavoro resta fortemente penalizzato, accumula ritardi e fa viaggi in piedi.