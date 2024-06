(ANSA) – TRIESTE, 16 GIU – Tra le 17 e le 19 circa la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è intervenuta con quattro soccorritori assieme ad altri due uomini della Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale, tutti attivati dalla Sores dopo una chiamata pervenuta al Nue112, per soccorrere quattro escursionisti, tre donne e un uomo, di età compresa tra i 19 e i 57 anni rimasti bloccati alla fine di una discesa lungo il sentiero Spinotti, proprio alla scaletta terminale, a quota 1.800 metri circa. Il gruppo, composto di residenti in Friuli, davanti al nevaio sottostante la scaletta, ripido, si sono fermati temendo di scivolare sulle rocce e sulla pietraia sottostanti. I soccorritori sono stati portati in quota dall’elisoccorso regionale e sbarcati lungo il sentiero che conduce al Rifugio Lambertenghi Romanin, a causa della presenza di nebbia che impediva la visibilità. A piedi successivamente sono arrivati nel canale dove ha inizio il sentiero Spinotti e hanno attrezzato sulla scaletta una corda fissa per permettere ai quattro escursionisti di scendere con un corrimano, accompagnandoli poi anche nella discesa lungo il sentiero. I quattro escursionisti sono infine stati caricati a bordo del fuoristrada per percorrere l’ultimo tratto fino al Rifugio Tolazzi. Il Soccorso Alpino raccomanda prudenza e attenzione nella scelta degli itinerari in quota: al di sopra dei 1.800 metri, in particolare, è ancora presente neve, specialmente nelle zone in ombra con esposizione Nord, a causa della primavera tardivamente nevosa e con temperature poco primaverili. (ANSA).