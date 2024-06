Treni, si preannuncia una domenica difficile per chi deve spostarsi in treno. È stato infatti proclamato per oggi, domenica 16 giugno, uno sciopero nazionale del personale mobile delle Società Trenitalia e Trenitalia Tper. L’agitazione è indetta dalle 3 di domenica 16 alle 2 di lunedì 17 giugno.

A rischio anche i treni regionali di Trenord a Milano e in Lombardia. Stessi orari, sciopero di 23 ore dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17, per i treni Regionali di Trenord. L’agitazione, in questo caso, è stata organizzata dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie.

La società, in una nota, ha spiegato che l’agitazione potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e alla lunga percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva.