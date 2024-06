Milano-Meda a pagamento, “la follia finisca qua. Sarà battaglia in consiglio regionale”. Così Angelo Orsenigo, consigliere regionale del PD, torna all’attacco sul pedaggio annunciato per gli utenti della superstrada che attraversano la Brianza, nel tratto tra Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso. La superstrada, attualmente gratuita, potrebbe avere un costo tra i 4 e i 6 euro tra andata e ritorno.

“Dobbiamo costringere Regione Lombardia e Pedemontana a fare marcia indietro con una mozione pronta ad essere discussa martedì 18 giugno in Consiglio regionale – spiega Orsenigo in una nota – Siamo al fianco dei Comuni e dei sindaci che hanno formato un coordinamento per opporsi a questa idea scellerata e si stanno battendo anche nei consigli comunali. Più di tutto, siamo al fianco dei cittadini che rischiano l’ennesima stangata di Pedemontana”.

“La Giunta dei balzelli, dei pedaggi, delle opere incomplete come la Tangenziale di Como, delle promesse infrante come la gratuità del primo lotto, deve ascoltare la voce del territorio. Noi comaschi, noi lombardi, non siamo dei bancomat a cui attingere per coprire l’ennesima espansione di Pedemontana” conclude il consigliere regionale.