Un comasco di 42 anni in vacanza a Bellaria, in Romagna, è morto all’improvviso nella notte tra sabato e domenica. La vittima, Daniele Di Marino, ricercatore di origine romana, volontario della Croce Rossa di Como e testimonial della ricerca contro il cancro, era in vacanza con la compagna, in attesa di un bambino.

Il comasco si sarebbe accasciato all’improvviso sul lungomare, dopo una serata che avrebbe trascorso in un locale. Vani purtroppo i soccorsi, per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Indagini dei carabinieri, disposti accertamenti per chiarire la causa della morte.