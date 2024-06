Avrebbero raggiunto Como da Milano, dove risultano domiciliate, proprio per commettere un furto. Le due donne, una 35enne e una 23enne di origini romene, avrebbero rubato 1500 euro di merce da un supermercato di via Carloni. Ora sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Le due donne, verso le 18, sono state fermate dopo le casse del supermercato. All’interno dei loro zaini, lamette da barba e cartucce per stampante non pagate del valore di quasi 1500 euro. Da qui l’intervento della Polizia, che ha prima raccolto la testimonianza dell’addetto alla sicurezza e poi ha portato le due donne in Questura per l’identificazione.

La 35enne risulta già condannata per furto nel 2023 e arrestata più volte per lo stesso reato nel 2024. Anche la 23enne è già nota alle forze dell’ordine. Visto il valore della merce rubata e i precedenti, per le due donne è stato disposto l’arresto per furto aggravato in concorso. La merce invece è stata restituita al supermercato.

Nella notte anche un terzo arresto. Un 55enne italiano residente in Belgio è stato arrestato in ordine al ripristino di un provvedimento emesso a suo carico dal Tribunale di Chieti. L’uomo stava alloggiando in una stanza di un hotel di Lomazzo. I poliziotti della volante, allertati dalle risultanze del database “alloggiati web”, lo hanno rintracciato, arrestato e accompagnato al carcere del Bassone.