Lunghe attese e mattinata di passione per gli utenti dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

La coda ad un certo punto è arrivata a contare 66 persone intorno alle 11.30. Con conseguente affollamento nella sala e nel corridoio. La segnalazione è arrivata da una telespettatrice che ha riferito anche il caso limite di un paziente arrivato alle 10.30 che a mezzogiorno non aveva ancora fatto l’accettazione. A stretto giro è arrivato il chiarimento dell’Asst Lariana.

“Ci scusiamo per i disguidi che sono collegati – come preannunciato nei giorni scorsi – ai nuovi applicativi informatici”. Fa sapere l’azienda. “La modifica, soprattutto in questa fase iniziale può comportare rallentamenti nei servizi. Gli sportelli erano comunque tutti aperti, 6 per le accettazioni e due per le prenotazioni con un’attesa di mezz’ora”.

L’aggiornamento per il personale dei Cup in corso è stato avviato a giugno e proseguirà a luglio e, come detto, può comportare rallentamenti nei servizi erogati agli sportelli. Per questo l’azienda socio sanitaria territoriale Lariana si ricorda che visite specialistiche ed esami diagnostici possono essere prenotati telefonando al numero verde regionale, online e nelle farmacie aderenti.