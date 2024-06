Si è chiusa sui campi del tennis Como l’edizione del Super Next Gen Italia, il principale torneo giovanile nazionale osservato dalla Federtennis che mette in campo le giovani promesse d’Italia delle categorie under 16 e under 18. Dopo 286 partite disputate in dieci giorni, Ludovica Penna (Tennis Club Finale di Savona, Under 18) e Carlo Zucchini Solimei (Under 18 del Tennis club Gallarate) sono i vincitori del torneo.

Sono stati 288 i giocatori che, tra maschile e femminile, si sono sfidati sui campi in terra rossa di Villa Olmo.

Soddisfazione tra gli organizzatori, nonostante una settimana che – causa il maltempo – non è stata facile da gestire.