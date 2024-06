Due cadute in altrettante zona impervie del Comasco nell’arco di poche ore. Il bilancio parla di un decesso e una ferita in prognosi riservata in ospedale.

Il primo intervento a Plesio, località Breglia, l’allarme è scattato intorno alle 12.30 in una zona scoscesa nelle vicinanze del Sentiero della cappella San Domenico dove era stata segnalata la scomparsa di un turista tedesco 71enne durante una camminata. Dopo aver attivato le ricerche con vigili del fuoco (operativo anche il nucleo Speleo Alpino Fluviale), soccorso alpino e carabinieri di Menaggio prima è stato trovato il cellulare e poco dopo l’uomo è stato avvistato in un precipizio dopo un volo di circa 30 metri. I soccorritori si sono calati con il verricello per raggiungerlo. E’ stato recuperato e trasportato in codice rosso – quindi massima gravità – all’ospedale di Lecco dove è poi morto.

Il secondo intervento a Valsolda, frazione Loggio, in via alla Cascata poco prima delle 14. Segnalata anche in questo caso una caduta in area boschiva – anche se è ancora in corso la ricostruzione dell’accaduto -. L’intervento dei soccorritori è stato attivato per una donna di 52 anni trovata in arresto cardio circolatorio, trasferita in elicottero con manovre di rianimazione in corso, all’ospedale di Monza dove è ricoverata in prognosi riservata.