Avevano approfittato di una vacanza in Italia per fare un’abbondante spesa per il ristorante gestito in Svizzera. Nel baule del Suv, tra una valigia e l’altra, un 13enne e tre uomini avevano nascosto 312 chilogrammi di salumi, 10 litri di superalcolici e contenitori di carciofi e acciughe. Merce non dichiarata, come previsto invece dalle norme. Il carico è stato scoperto dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini in entrata in Svizzera al valico autostradale di Chiasso.

I salumi sono stati sequestrati in attesa che vengano eseguiti gli accertamenti necessari per verificare che sia stata rispettata la catena del freddo. Il proprietario dell’esercizio pubblico sarà chiamato a pagare una multa di alcune migliaia di franchi.