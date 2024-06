Ospedale di Menaggio depotenziato. Partito Democratico all’attacco. Il consigliere regionale Angelo Orsenigo parla di decisione “inaccettabile”. “Assistiamo a uno sfregio al territorio. Che fine hanno fatto le rassicurazioni della direzione di ASST Lariana, che solo lo scorso gennaio definiva il presidio “un ospedale fondamentale per acuti e per rispondere alle esigenze territoriali”?”. Chiede e poi aggiunge. “Che fine hanno fatto le 14mila firme dei cittadini? È una presa in giro in piena regola.”

“L’annuncio di Bertolaso arriva guarda caso appena dopo le elezioni – rincara la dose Orsenigo – Arriva addirittura all’insaputa dei consiglieri regionali lariani di maggioranza, a dimostrazione di una giunta in panne” continua il consigliere.

“Mando un messaggio ai cittadini, al Comitato che difende il presidio e la sanità pubblica, ai sindacati, ai sindaci, ai colleghi consiglieri lariani a cui chiedo compattezza per dare risposte ai cittadini. Questa è una chiamata a una grande mobilitazione in difesa dell’ospedale Erba-Renaldi che deve iniziare a partire da un incontro urgente tra Presidente Fontana, i sindaci e i consiglieri regionali del territorio”.

Dalla Regione al Parlamento. “L’annuncio fulmineo dell’assessore Bertolaso, guarda caso subito dopo le elezioni europee e amministrative, pronunciato senza nemmeno avere il coraggio di un confronto con le istituzioni sul territorio è la condanna a morte della sanità pubblica per il territorio del centro-alto Lago di Como”. Così la capogruppo del Partito Democratico alla Camera, la comasca Chiara Braga che considera quella della giunta di Regione Lombardia “una decisione gravissima, un colpo devastante inferto sulla qualità di accesso alla cura per i comaschi residenti sul lago”.



“Questa – continua – è la sanità che ha in mente la destra in Regione Lombardia e non solo: depotenziare, svilire, mortificare fino a smantellare la sanità pubblica, togliere alle Asst il personale, i servizi e i reparti per favorire i privati.

Una destra che da tempo, senza nessuno scrupolo, ha nel mirino di demolire il servizio sanitario nazionale che garantisce a tutti l’accesso all’assistenza sanitaria. La vicenda dell’ospedale di Menaggio, così come quelle dell’ospedale di Saronno e dei tanti altri presidi pubblici sparsi sul territorio lombardo, rendono ancora più evidente questo rovinoso disegno della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia”.