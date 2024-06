Stadio Sinigaglia di Como pronto per la Serie A a metà settembre. Per quella data saranno raggiunti i 10.584 posti, come da deroga per le squadre neo promosse in A. La capienza che l’impianto di Como dovrà poi raggiungere resta fissata a 12mila spettatori. Gli interventi sono in partenza e le opere riguardano i distinti, la parte più rilevante della ristrutturazione e che a fine interventi permetterebbe l’ingresso degli spettatori nell’area chiusa dal 2016, e l’ampliamento del settore ospiti.

“Nei giorni scorsi si è svolta la riunione tecnica di coordinamento sullo stadio – ha spiegato il prefetto di Como, Andrea Polichetti – Gli interventi partiranno nei prossimi giorni così da arrivare, come da obiettivo, a metà settembre con lo stadio Sinigaglia pronto per la Serie A”. Il prefetto poi spiega anche la parte di interventi relativa alla sicurezza che prevede un aumento delle telecamere. “Sarà potenziata la vigilanza interna ed esterna all’impianto, saranno installate nuove telecamere in viale Vittorio Veneto, viale Masia e nel parcheggio ospiti in via Colombo – aggiunte Polichetti che sottolinea – Ai fini della sicurezza verrà videosorvegliato il percorso che effettuano i tifosi ospiti per entrare e uscire dalla città”.

Per quanto riguarda ancora i lavori di adeguamento verranno montate delle vetrate a protezione del vento e verrà rivista anche la zona dei tornelli per l’entrata e l’uscita dal Sinigaglia. “Al termine di ogni intervento verranno svolte le verifiche di agibilità fino a completare l’adeguamento dello stadio cittadino”, conclude il prefetto di Como. Infine la Prefettura assicura che Comune e società del Como effettueranno controlli periodici per verificare stato di attuazione degli interventi.

Infine una volta chiusa la partita sul fronte dell’adeguamento per la Serie A si aprirà quella relativa al progetto per il nuovo stadio. Attualmente infatti il piano rimane in fase di analisi da parte della proprietà indonesiana e della società specializzata in gestione degli immobili.

Il nuovo progetto – come da anticipazioni – prevede uno stadio fruibile per 365 giorni all’anno al servizio di tutta la comunità, con la piscina e altri servizi. Nei gironi scorsi era stato Mirwan Suwarso, top manager della proprietà del Como 1907 a far sapere che “il progetto è ancora in fase di definizione. Quando sarà presentato al Comune potremo condividerlo”.