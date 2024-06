Alla deriva, con il motore in avaria, nel pieno del temporale. Primo intervento ieri per gli operatori del nuovo presidio della Guardia Costiera, attivato nei giorni scorsi a Menaggio, che hanno salvato due persone in difficoltà nel lago nella zona tra Bellagio e Varenna.

I due erano usciti ieri mattina con una piccola imbarcazione. Erano partiti da Varenne e nel pomeriggio, non vedendoli tornare e visto il peggioramento delle condizioni meteorologiche, una conoscente ha chiamato il numero unico di emergenza 112. La richiesta è stata subito inoltrata alla sala operativa della Guardia Costiera. Gli operatori sono riusciti a contattare i due diportisti, che hanno spiegato di essere alla deriva e con il motore in avaria, nel pieno del passaggio della forte perturbazione temporalesca che ieri ha colpito il territorio lariano.

E’ subito intervenuta l’unità di ricerca e soccorso della Guardia Costiera del Lago di Como, che ha raggiunto l’imbarcazione, in balia del lago mosso e delle forti raffiche di vento. I due occupanti erano spaventati ma illesi. Gli operatori hanno agganciato la barca e l’hanno trainata fino al porto di Varenna.

La Guardia Costiera, in occasione del primo intervento del nuovo presidio, coordinato dal comandante Daniel Gregori, ricorda i consigli utili per navigare in sicurezza. “Verificare sempre lo stato di efficienza della propria barca in porto, sia per la parte motoristica, per il carburante e le dotazioni di sicurezza, prima di intraprendere navigazioni e soprattutto verificare sempre le previsioni metereologiche”.

“Importante anche avere sempre un telefono attivo e connesso – aggiungono dalla Guardia Costiera – e contattare subito, in caso di necessità, il numero unico di emergenza 112 per consentire un tempestivo intervento di soccorso, o di assistenza”.