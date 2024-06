Prende il via ufficialmente questo fine settimana la stagione del Como 2024-2025, con la squadra lariana che dopo oltre due decenni torna in serie A. Gli azzurri domani si ritrovano direttamente in Sardegna dove si svolgerà la prima parte del ritiro con i giocatori che hanno terminato lo scorso campionato.

Intanto non mancano le voci di mercato che riguardano il club. Tra i nomi usciti in queste ore e dati per vicini al Como, l’attaccante della Roma Andrea Belotti, il difensore del Cagliari Alberto Dossena, il centrocampista del Venezia Tanner Tessman e, clamoroso, il difensore spagnolo, ora svincolato, Sergio Ramos.

Alla vigilia dell’inizio del lavoro, le parole di Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como. “Sappiamo che c’è grande attesa. Gli sforzi questa estate saranno tanti. Abbiamo una grande emozione nel pensarci in serie A, ma ci faremo trovare pronti. I valori del nuovo gruppo saranno quelli che ci hanno sempre guidato: senso di appartenenza, identità e lo spirito che i ragazzi hanno messo nella seconda parte dell’ultima stagione, costruito in questi anni. Ovviamente siamo al lavoro per rinforzare la rosa, tempestivi nel cogliere qualunque opportunità”.