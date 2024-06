Funivia di Pigra ancora chiusa. L’impianto non è stato riaperto neanche questo fine settimana.

Data in gestione ad Atm, l’Azienda di Trasporti Milanese che si occupa anche della funicolare Como-Brunate, la funivia che collega Argegno a Pigra è ferma dall’ottobre del 2022 prima per lavori di riqualificazione e poi per la mancanza di un gestore. Terminati gli interventi e affidato l’impianto ad Atm, a maggio è stato annunciato l’obiettivo di far ripartire il servizio nel weekend del 15 e 16 giugno. Ipotesi poi smentita a causa delle verifiche tecniche che si sono protratte.

Lunedì 24 giugno è in programma quello che dovrebbe essere l’ultimo sopralluogo congiunto di Atm e Ministero prima della riapertura. Secondo una circolare inviata dal Ministero, mancherebbero alcune correzioni tecniche che hanno fatto slittare la ripartenza. Durante la settimana si sono svolti ulteriori controlli e le prove di carico sulle cabine per verificare la tenuta del sistema.

Nuovo obiettivo, dunque, aprire il prossimo fine settimana. La stagione estiva, infatti, è già iniziata e quello tra Argegno e Pigra è un collegamento fondamentale per l’economia dei due comuni e per turisti e residenti, in quanto permette di superare un dislivello di 648 metri in soli 4 minuti.