Campionati europei di scherma trionfali per Arianna Errigo. A Basilea la schermitrice cresciuta nella Comense – portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 – dopo aver vinto la gara individuale di fioretto femminile ha concesso il bis con la squadra azzurra. Il “dream team” italiano composto dalla capitana Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi ha dominato in finale la Polonia (45-27) ed è salito sul gradino più alto del podio nella sesta e ultima giornata della kermesse continentale in Svizzera, regalando l’11esima medaglia tricolore (5 ori, 3 argenti e 3 bronzi). Non soltanto: la formazione del commissario tecnico Stefano Cerioni ha conquistato anche l’aritmetica certezza del primo posto nel ranking mondiale a squadre delle fiorettiste, e sarà dunque testa di serie numero 1 nel tabellone dei Giochi Olimpici di Parigi.

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi hanno esordito superando l’Austria con il punteggio di 45-36 nei quarti di finale; in semifinale le fiorettiste italiane hanno tenuto sempre in pugno il match contro l’Ungheria staccando il pass per l’ultimo atto con l’eloquente risultato di 45-17. La finale contro la Polonia ha rappresentato l’ennesima prova di forza del Dream Team. Sempre avanti, fin dall’inizio dell’incontro, le azzurre hanno dilagato e chiuso con un 45-27 che rispecchia fedelmente la superiorità mostrata in pedana, salendo così per la terza volta consecutiva sul gradino più alto del podio in un Europeo, dopo Antalya 2022 e Cracovia 2023.