Nono posto assoluto della comasca Greta Marturano ai Campionati italiani di ciclismo. La gara che assegnava il tricolore femminile è andata in scena a Scarperia, in Toscana. La vittoria è andata a Elisa Longo Borghini, che ha conquistato il suo quinto titolo nazionale. Uno scatto poderoso quando mancavano 28 chilometri al traguardo e via lungo le strade del Mugello attorno a Scarperia per andare a conquistare tra gli applausi del pubblico l’ennesimo successo della sua magnifica carriera.

Dietro la scatenata campionessa italiana, secondo posto per Chiara Consonni e terzo per Eleonora Gasparrini. Top ten, come detto, per la marianese Greta Marturano (portacolori della squadra Fenix Deceuninck). Più indietro l’altra lariana in corsa: Valentina Basilico si è piazzata al 61° posto.