In Sardegna ha preso il via la stagione 2024-2025 del Como. A Santa Margherita di Pula gli azzurri che hanno chiuso la scorsa stagione si sono ritrovati per iniziare il lavoro. Non sono stati previsti carichi pesanti in questa fase. La vera preparazione per il campionato di serie A inizierà nella seconda settimana di luglio a Mozzate per poi proseguire con le sedute a Marbella, in Spagna, di nuovo a Mozzate e poi in Austria.