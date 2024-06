L’edizione della Sagra di San Giovanni non è stata semplice. Il maltempo non ha aiutato gli organizzatori della manifestazione e ha anche causato problemi ai diportisti che sulle loro imbarcazioni hanno raggiunto l’Isola Comacina (QUI l’articolo). Verso le 22 ha iniziato a piovere, con la precipitazione che si è via via intensificata. Alle 22.30, come da programma, non è stato possibile iniziare. Alla fine l’atteso spettacolo dei fuochi d’artificio è partito con ritardo ed è iniziato esattamente alle 23.30, premiando così le migliaia di persone che avevano raggiunto la Tremezzina – al di là delle previsioni del tempo non favorevoli – e che hanno atteso l’evento, affollando le sponde del lago.

Foto di Giorgia Manzoni