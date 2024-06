Code in mattinata sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso nel tratto compreso tra Lago di Como e Chiasso in direzione Svizzera, “a causa della chiusura di una delle due carreggiate della dogana di verifica passeggeri – spiegano dalla società Autostrade per l’Italia – per lavori di competenza di un altro gestore”. Intorno alle 10.30 si sono registrati due chilometri di coda.

In alternativa, le auto dirette verso il confine possono percorrere la A8 Milano-Varese in direzione Varese, proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese, per poi prendere il Valico del Gaggiolo, oppure possono uscire a Lomazzo Nord, percorrere la SP23 verso la Svizzera e prendere il Valico del Bizzarone.