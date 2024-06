Bellinzona, al via da mercoledì 26 giugno fino a sabato 6 luglio a lavori di pavimentazione su via El Stradun a Monte Carasso, dall’accesso a via Er strada Nòvo fino alla passerella pedonabile ciclabile Torretta rispettivamente su via Pierino Tatti.

“Il traffico sarà gestito da agenti, dove possibile, saranno garantiti i due sensi di marcia. Per alcune fasi si dovrà però far capo ad una gestione a senso alternato su una sola corsia di marcia e non si esclude pertanto qualche lieve disturbo all’utenza”, si legge nella nota diffusa dal Dipartimento del territorio. Inoltre nelle notti del 28/29 giugno, del 1/2 luglio e del 2/3 luglio via El Stradun sarà chiusa al traffico.