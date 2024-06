Tragico incidente attorno alle 15 a Cantù, in via Como. Un uomo di 58 anni che viaggiava in moto ha perso la vita dopo l’impatto con un furgone. Gli agenti della polizia locale di Cantù sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’incidente è avvenuto sulla via Como, all’incrocio con via Silvio Pellico. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, i veicoli coinvolti viaggiavano da Cantù in direzione Como. Il conducente di un Fiat Fiorino avrebbe avviato una manovra di sorpasso della vettura della scuola guida che lo precedeva.

Nello stesso momento, anche la moto con in sella il 58enne avrebbe avviato una manovra di sorpasso. La moto avrebbe però urtato il furgoncino. Il centauro, dopo l’impatto è stato sbalzato dalla moto. Nella caduta ha riportato feriti e traumi gravissimi.

Sono intervenuti l’autoinfermieristica e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione è stato richiesto l’invio dell’elicottero del 118. Per il 58enne però non c’è stato purtroppo nulla da fare. Gli agenti della polizia locale di Cantù hanno effettuato i rilievi e stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Informata la procura di Como.